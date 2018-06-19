Earlier this year, Tatiana Strakhova, a 19-year-old Russian woman was brutally murdered by her boyfriend Artyom Iskhakov. After she was killed, Iskhakov had sex with her corpse twice, and then hanged himself.
#ЭтоНеПоводУбивать . 🔴 Думала ли я, что когда-то появится такой хэштег? В 21 веке?! Нет ❗ . 🔷 Но сначала предыстория: Студент «Бауманки» Артем Исхаков убил сожительницу Таню Страхову из ВШЭ, а потом покончил с собой. . 🔴 И вот, после этого ужаса, СМИ, РПЦ и тысячи людей обвинили в произошедшем Таню! Огромное количество пользователей в интернете оправдывали Артема: ведь Таня постоянно красила волосы (да, это аргумент), выкладывала полуголые фото и вообще «развратно себя вела» 💀 . «Она его спровоцировала». . Мы шагаем в светлое будущее, где убийство оправдывают провокацией 🆘 . 🔷 Реакция на убийство Татьяны Страховой меня потрясла: она оказалась хуже, чем могло присниться в самом страшном сне. Оказывается, даже если тебя жестоко убили на ровном месте, найдутся люди, и притом очень много, которые увидят в этом совершенно справедливый и заслуженный итог. . 🔴 Нельзя убивать женщин. Нельзя насиловать женщин. Фото в интернете не дает повода для убийства. Мы живем в мире, где большинству людей это непонятно. Да, все так плохо ⛔ . #fairy #fairytalk #murder #убийство #ТаняСтрахова #АртемИсхаков
A post shared by Зубная Фея 🌠 (@salem.peri) on
Before he died, he posted an online diatribe saying, “I got mad because of thinking of f***ing her so much that I killed her.”
When the story hit Russian media, many commenters took Ishkhakov’s side by saying she provoked him by posting revealing pictures online. The disturbing avalanche of victim-blaming prompted men and women across Russia to post revealing photos of themselves online under the hashtag “It’s not a reason to kill.”
Blaming assault victims for wearing revealing clothing or being a "tease" is a tactic used by people to normalize sexual violence. It also makes it difficult for victims to come forward and report abuse for fear they'll be marginalized.
The campaign to fight back against victim-blaming can help stop the cycle of sexual abuse by eliminating excuses that abusers use to rationalize their actions.
Here are some of the moving photos.
#этонеповодубивать #этонеповодубить #инстамама #стена #хорошаяпрогулочка #instagirl #instagood #instaminsk
A post shared by Алексей Лазарчик (@lex_lzrch) on
#этонеповодубивать или #этоповодубивать ?
A post shared by дарья (@pavershi) on
Не успев начать свыкаться с осознанием внутренней свободы, мы вновь вернулись в эпоху тоталитаризма, где человека ожидала суровая кара за наличие своего мнения, отличного от навязанного "общественностью" ("верхушкой"). Не нам с вами судить о разумности поведения того или иного человека, обладая лишь поверхностными знаниями о нём. Произошедшее - любовный ритуал, безысходность или спонтанный сценарий, как с Раскольниковым? - нас не касается, незачем искать в этом моральные или аморальные стороны, провокации или справедливость (естественно, я о девушке, стиль жизни которой сейчас активно обсуждают; но как бы она себя ни вела, юноша, ведомый истинным желанием совершил бы то, что хотел, а "сторонние зрители" всё равно бы осудили её, ведь #онажедевочка ). Единственное, чем нас это может коснуться - опытом, примером и возможными последствиями при бездействии. И единственное, что мы можем изменить - наши судьбы,наши (о)суждения и наше восприятие. Берегите себя и друг друга. #этонеповодубить #этонеповодубивать #nudebody #nudepictures #nudeart #танястрахова #татьянастрахова #сиськиэтохорошо #нешлюха #несудиповнешности
A post shared by aonbheannach (@aonbheannach) on
🔞Наткнулась сегодня на новости об убитой и изнасилованной 23.01. (именно в таком порядке😑😵) девушке своим соседом по квартире. Всплыли факты о том что эта самая #танястрахова активно постила в #Instagram свои полуобнажённые фотографии, и, по мнению общественности и СМИ – «сама виновата шлюха эдакая в своей смерти»!! «Нужно было соседу в сексе не отказывать!» Мол «так и надо, одной шкурой в мире стало меньше» 🤦🏼♀️🤐😵 Мы живём в том времени, где Миром правят 🌐Интернет, Жажда 🔱 власти, Секс 🍑🍌 и 💶 Деньги, и люди полны разных изощренных методов «поноса» 💩 своего мнения. Но, простите меня, я в 🙀 ах*е, ведь полуобнажённые фотографии на собственных страницах в виртуальном мире #этонеповодубивать ‼️ Будучи несколько лет активным интернет пользователем, Я много с чем сталкивалась в своих 🌐 социальных сетях, 🤦🏼♀️ мне предлагали разное: секс, ЖМЖ, МЖМ, сняться в порно, сделать мине*, присылали свои обнаженные части тела и тому подобное.. Тем не менее 🤯🤢 шокируют меня вовсе не фантазии и предложения мужчин и женщин, а их говно-комментарии именно к подобным трагедиям. 🚽 Люди в край ебану*ись, если считают «некрофилию» 👉🏻👌🏻⚰️ естественным преступлением, они уже не знают куда засунуть своё гнилое 🗣👥 мнение и признают парня невиновным, и даже правым в этом преступлении. Я в шоке. Честно. Мое тело - мое дело, каким бы оно не было, и куда бы я его не выставляла вовсе — #этонеповодубить ‼️ Очнитесь! ❌Мы все люди!❌ Никто не имеет право на 🔪 убийство, если кто-то не соответствует его убеждениям и 🙅🏼♀️ желаниям! Я полностью согласна с противниками виктимблейминга и возмущена таким отношением к случившемуся! P.s. МЧ после неоднократного изнасилования трупа девушки - покончил с собой, подробно описав свои чувства в ВК🤦🏼♀️ И это есть пиздец. #алматы #новости #этонеповодубить #личноемнение #моетеломоедело
A post shared by 🅚 🅡 🅘 🅢 ☆ 🅣 🅘 🅝 🅐 🍸🧜🏻♀️ (@caprice_kris) on
⠀ 🔥#Флешмоб #этонеповодубить идёт уже давно. Так почему я только сейчас решила к нему присоединиться? Да потому что меня всё достало. Меня достали люди, навязывающие своё мнение другим. Меня достали те, кто считают, что девушка должна быть скромной и целомудренной, что она обязательно должна рожать. А всё остальное просто аморально. ⠀ 🔥Вот что! Девушки никому и ничего не должны. Мы можем одеваться так, как хотим. Мы можем фоткаться полностью голыми. Мы можем хотеть заниматься сексом и не стыдиться этого. Мы можем хотеть детей, а можем не хотеть. ⠀ 🔥Наше поведение может нравиться вам, а может и нет. Но то, что мы как то не нравимся вам или затрагиваем ваши трепетные чувства, это не повод осуждать нас и тем более убивать. Это не повод насиловать нас или оскорблять. Все, кому что-то не нравится, идите мимо и живите своей жизнью! #феминизм #феминистка #feminism #этомояжизнь #этонеповодубить #танястрахова #артемисхаков #мысливслух #личноемнение #фото #блог
A post shared by Марина (@marina.ndp) on
С недавних пор я стараюсь особо не дублировать в интернете тот негатив, что есть в жизни, ибо это разрушает и меня, и читающих. Как только я опубликовала статью @wonderzine_mag на СВОЕЙ стене, на меня тут же была совершена спам-атака (не побоюсь этого слова). До меня было сказано уже очень много правильных слов, но я не могу не высказаться по этому поводу и не поддержать всех девушек! Я все ещё пребываю в глубоком шоке из-за этой трагедии. До сих пор не могу поверить, что те комментарии, которые люди пишут по поводу произошедшего с Таней Страховой, реальны, что это не какая-то гадкая злая шутка. Я на самом деле не думала, что до этого дойдёт, но, кажется, я на секунду забыла, в каком мире мы живём. Градус абсурдности просто зашкаливает. Мне жутко думать, что после того, как некто настрочил в комментариях «Лентача», «какая же она была шалава, из-за чего получила по заслугам», просто встал и пошёл на работу/в вуз/в школу! Эти люди среди нас (как бы это ни звучало). И их очень много. Женщины могут делать фотографии своих тел/сниматься в порно/продавать секс или могут не делать этого! Они вольны распоряжаться своими телами, как захотят, потому что это ИХ тела и ИХ решения, которые не касаются никого больше! И что угодно из перечисленного #этонеповодубить! К черту объективацию! Тело - это просто тело. Мужчинам надо перестать воспринимать женские тела как нечто должное, что им полагается, когда захочется Насилие и ненависть, с которыми ежедневно сталкивается каждая, не могут быть оправданы! @nixelpixel: «…я умоляю вас, будьте максимально осторожны и следите за своими подругами.» «Помните, что Таня Страхова - это КАЖДАЯ ИЗ НАС. Мы красим волосы, фоткаемся в нижнем белье, ходим в университет и живем с бывшими. Мы все можем оказаться на её месте в любой момент. Это очень страшно.» «Держитесь за своих подруг.» Не имею возможности процитировать тут все, что хочется, но пост @tai_smoke по этой теме просто отличный! Хватит сваливать вину на жертв, ПЕСНИ (!?!), вторжение НЛО/что угодно! В НАСИЛИИ ВСЕГДА ВИНОВАТ ТОЛЬКО НАСИЛЬНИК! Зарубите это себе на носу самым острым топором! #феминизм #сестринство #ТаняСтрахова #feminism #sisterhood
A post shared by no drama. only tragedy (@pokacha_ann) on
Этот пост не про то, что парень убил девушку из-за фоток, а про то, что СМИ и общественность убеждены, что откровенные фото девушек в белье, с алкоголем, с фаллоимиаторами могут быть оправданием убийства и насилия. В нашем обществе девушка может быть виновата в своём изнасиловании из-за того, что откровенно одета. Я пишу это потому, что это постоянно касается меня и моих подруг. Скоро я хочу отправиться в Европу, возможно я поеду одна. Я каждый день думаю о том, что мне нужно не краситься и не привлекать к себе внимание одеждой, чтобы меня не изнасиловали и не убили. Моей подруге бывший парень считал нормальным запрещать носить одежду с вырезом, говорил, что она одевается, как шлюха. Мою мать регулярно избивал мой отец, ломал ей рёбра и считал это справедливым и заслуженным. Чтобы женщине быть в безопасности ей нужно не ходить одной по переулкам в темноте, не красить губы ярко, не оголять ноги. Чтобы мужчине не насиловать ему не нужно делать ничего. Считать нормальным и справедливым убийство женщины за ее "аморальное" поведение это блять просто пиздец. #этонеповодубить #танястрахова
A post shared by Аделия (@kepchuuk) on
Мне непонятно, когда оправдывают насилие. ⠀ В карусели комментарий девушки к моей фотографии, похожей на эту. ⠀ Пока такое мнение имеет место быть, насилие любого рода будет процветать. Даже при бесспорных доказательствах найдутся люди, обвиняющие потерпевшую сторону в провокации. По умолчанию. ⠀ И вот сидит какой-нибудь Вася с неустойчивой психикой, читает комментарий и думает «а почему бы и нет? Потом скажу, что спровоцировала и меня поймут». ⠀ А страшно от того, что действительно, большинство поймёт. Юбку надела - сама виновата. Макияж сделала - провокация. Вечером с работы поздно возвращалась - приличные девушки в это время дома сидят. САМА ВИНОВАТА! ⠀ Про фотографии - тема вообще отдельная. Я не устану повторять, что они не значат ровным счётом ничего! Делать выводы о том, какой человек, оценивая лишь визуальную составляющую - глупо! ⠀ Вы знали, что жертвой насильника может оказаться не только девушка, выкладывающая фото в белье или та, что надевает откровенное платье? Это может быть ваша мама, дочь или сестра. И подумайте, есть ли этому оправдание? Перед тем, как писать, проецируйте ситуацию на себя. ⠀ Мы не животные. Мозг нужен для того, чтобы думать! Думать, а не жить лишь инстинктами! А те, кто выступают с подобными комментариями - страшнее самих насильников! Моральный барьер против преступления у этих людей отсутствует. ⠀ НЕЛЬЗЯ ОПРАВДАТЬ НАСИЛИЕ! Ни моральное, ни физическое. НИКАКОЕ! ⠀ Не поддерживайте культуру, которая говорит вам, что вы не можете себя контролировать и не несете ответственности за свои действия. Можете и несете. ⠀ Я «за» смертную казнь для насильников и педофилов. Без всяких оправданий. ⠀
A post shared by ▪️ОБРАБОТКА.ПСИХОЛОГИЯ.SMM▪️ (@jane_putya) on
A post shared by KISAN (@kisan.jpg) on
♥️ сохрани ♥️ #холостяк #егоркрид #адскийхолостяк666🥀 #семействокардашьян #холостяк6 #этонеповодубить #москвасити #москва #москвадевушки #саратов #саратовсити #саратовногти #девушка #голая #попа #сиськи #федук #медуза #миллионалыхроз #элджей #элджейминимал #взаимныелайки #вп #вписка #ауе #махачкала #типичнаяанорексичка #типичнаямахачкала
A post shared by Сонечка Мармеладова (@_kosmetika_saratov_) on
#этонеповодубить Я не понимаю как наше долбанутое общество может оправдывать человека, который убил и изнасиловал? Люди, вы что, совсем ебанько? Тоесть если красишь волосы в яркий цвет то тебя можно убить и изнасиловать? Публикуешь полуобнажённые фото в инстаграм, тебя можно убить и изнасиловать? Выпила вино, когда тебе больше 18… тебя можно убить и изнасиловать и общество будет орать: ОНА САМА ВИНОВАТА!! Пока в нашем обществе #слатшейминг и #виктимблейминг процветают девушек так и будут насиловать и убивать, потому что насильники и убийцы получают одобрение общества.
A post shared by Zlata (@zlota_chosak) on
Обнаженные фото в Инстаграме считаются асоциальными, потому что мы не привыкли, что девушка может раздеться и быть сексуальной для себя. Потому что девушка, которая делает что-то для личного удовольствия и не боится об этом сказать, уже провоцирует. Мне было не по себе от мысли выложить даже фото с голыми плечами. Вдруг знакомые подумают, что я глупая и хочу внимания? Разве мне больше нечего показать, а тем более сказать? Будто когда выкладываешь фотографии своего тела, заодно нажимаешь кнопку стирания памяти, как в «Людях в чёрном» — и уже никто не помнит, что ты личность. Я думала, что обнажённые фотографии в инстаграме подкрепляют надоевшую объективацию. Наши тела нам не принадлежат. Компании используют женские формы в рекламе, и их не осуждают за это, однако на девушку, которая показывает тело, почти всегда цепляют неприятный ярлык. Наши тела либо принадлежат мужчинам в тёмных спальнях, либо становятся общественным достоянием и способом продать товар. Мы привыкли думать, что если ты выкладываешь фото без одежды — это значит, что ты хочешь что-то продать. Например, себя в качестве привлекательной особы. я поняла, что представления окружающих о «достойной девушке» меня душат и я хочу светить задницей в лицо святошам с их негласными законами о том, что для девушки хорошо, а что — плохо.Ни один физический критерий, в том числе и степень оголённости, не определяет наши моральные качества. Голая — не значит недалёкая. Навязанная сдержанность и скромность подавляют дерзость и уверенность, которые помогают противостоять насилию, а ещё верить в себя и достигать целей. Мне очень важно сказать, в первую очередь себе: я не скромная. Меньше всего мне хочется соответствовать идеалу достоинства, который нужен призрачным будущим женихам, но не мне. Достоинство — это не иллюзия чистоты, делающая тебя ценной на рынке жён. 🍀 #white#blue#sex#люблю#инстаграмнедели #винишко🍷#винишкотян#винишкотян#этонеповодубить#hairblue#шарю#топчик#дружба#любовь#pinkhair#pink#шарю#звезды#тату#танцы#настроение#девушка#love#человек#instagood#instagram#депрессия#топтян#бухлишко#топтян#лето#я
A post shared by Natallie🍀 (@sv.natallie) on