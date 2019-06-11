Chernobyl thirst traps are the hot new Instagram trend.

Step aside,
Kylie Jenner'sThere's a new tone-deaf way to celebrate a prestigious TV show in town! Handmaid's Tale party.
Instagram influencers are flocking to the site of the
Chernobyl nuclear disaster in Pripyat, Ukraine, where thousands of people lost their lives after an explosion at a power plant on April 26, 1986. Up to 200,000 people are said to have died from the accident and its residual radiation, which has rendered the town uninhabitable for the 33 years since the tragedy. Nothing is sexier than nuclear safety.
It wasn't until 2011 when the site was declared safe to visit, and the HBO miniseries has Crazy Rich Russians heading to the former Soviet Union to pay their respects and get those likes.
Нарешті руки дійшли і до фотозвіту з зони відчуження. Покинуте і пусте, небезпечне і забруднене радіацією... ну, по правді, все не зовсім так. Місто-привид зараз густо населене найрізноманітнішими видами тварин, як ми і зрозуміли буквально через кілька хвилин після перетину своєрідного кордону зони. Густі ліси, що стали домівкою для цілих табунів коней, зграй птахів, лисиць, оленят та інших тварин зовсім не несуть атмосфери відчуження та ізольованості, не кажучи вже про туристів найрізноманітнішого походження (яких тут можна зустріти найчастіше). Припять стала для мене містом когнітивного дисонансу, коли квіти рясними кущам цвітуть серед уже зруйнованих часом тротуарів і будівель, а тваринний світ населяє водойми і ліси навколо. Попри загальний острах до цих земель, рівень радіації не несе небезпеки для життя, а на туристичних маршрутах і зовсім безпечний. Вражає, і, як не дивно, радує те, що природа настільки швидко і майстерно відвоювала свої володіння, як тільки людина пішла, навіть попри залишений нею отруйний слід. І тому такий туристичний об’єкт як «чорнобильська зона» є під загрозою зникнення - усі залишені сільські хатки розваляться, захоронивши під собою залишки пам`яті про колишніх мешканців, коріння дерев зруйнує всякі залишки фундаменту чи асфальту, а такі історично важливі будівлі як лікарня у Прип’яті, куди у першу чергу привозили пожежників із АЕС у 1986 році, може просто зникнути у лісовій рощі. До речі, у саму лікарню туристичні групи не заводять, тим більше у знаменитий підвал цієї будівлі, де до сих пір знаходиться спецодяг, знятий з пожежників у ту саму рокову ніч. Ці речі до сих пір несуть серйозну радіаційну небезпеку - у самому холі лікарні збереглася хустинка, що належала одному з пожежників, і що до цього дня заставляє показники дозиметра значно підскочити, показавши вагомий рівень радіації. Неймовірним для мене було те, що до самого четвертого реактору можна було підійти настільки близько. У голові це місце по замовчуванню отруйне, небезпечне і смертельне. Таким воно по своїй суті і залишилося, лише сховане під масивним саркофагом. Своєрідна «скринька пандори», вічний пам`ятник жахливому і жорстокому лицемірству радянського режиму.
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Іра Вівчар (@irene_vivch) on Jun 5, 2019 at 7:41am PDT
Смотрю 1 сезон «Чернобыль» снятый НВО, рейтинг 9,5⭐️. Полтора месяца назад я посетила Зону отчуждения☠️, впечатления от увиденного просто так не передать💔. Осенью планирую повторный визит. Приводит в ярость насколько безответственно по отношению к жителям Припяти и всему континенту поступило руководство Союза. Эвакуацию города ,который в 3 км.❗️от станции , начали только когда иностранные учереждения зафиксировали радиационные выбросы в Германии🇩🇪, и США 🇱🇷 были сделаны снимки пожара со спутника. Но как же героически, профессионально и самоотверженно подошли к этому вопросу наши ученые, специалисты, военные, шахтеры и рядовые работники станции которые смогли остановить катастрофу мирового масштаба, с которой ещё не сталкивалась земля 🌏 . Если бы оперативно не была откачена вода из под 4 энергоблока, то в течении 3-х суток после первого взрыва могли загореться все 4 реактора, что привело бы к ядерному испепелению 200 км зоны, в т.ч. Киева и Минска. 400 Шахтеров подвергая себя облучению вручную выкопали шахту для охладителя без которого дальнейшего развития катастрофы было бы не избежать. Закапывали землю в землю. Могли погибнуть миллионы, Украина🇺🇦 и Беларусь 🇧🇾 стали бы полностью не пригодными к жизни на столетия. Советую посмотреть, заставляет задуматься о том как хрупок наш мир и что его нужно беречь🌏.Какова цена лжи? #чтопосмотреть #чернобыль #припять #kievcity #атом #pripyat #chornobyl #4энергоблок #радиация #стоитпосмотреть #сталкеры #stalker #физика #ядернаяфизика #дятлов #ссср #чистыйвоздух #противогаз #зонаотчуждения #топтунов #четверг #физикядерщик #герои #ликвидаторы #чаэс #thеtop #апрель1986 #киев #тбилиси #батуми
A post shared by
Lidiya (@lidiya_v.a) on Jun 6, 2019 at 12:10am PDT
According to
Pripyat saw a 30% spike in tourist bookings since the HBO show premiered. The Washington Post,
One of those visitors is a model who decided to show off her skin that was NOT burned off in a fire. Weird flex, but okay.
She's getting blasted in the comments—no pun intended, I swear.
An abandoned town is eerie and cool, but maybe take a second to think about WHY the town is abandoned?
It's not a post-apocalyptic movie set, it's the sight of a real, historical, mini-apocalypse.
Influencer, law student, and bikini entrepreneur Julia Baessler took a picture in the room where it happened—the room where Soviet staff failed to prevent a nuclear disaster that tainted the air across the continent.
She also got pics elsewhere in the exclusion zone, too.
One guy took the opportunity to strike his favorite pose.
My rule of thumb when traveling is: if people died there, then maybe not shoot for a cute photo.
Take it from Auschwitz Selfie Girl. These photos do not age well.